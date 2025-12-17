W 2014 roku po raz pierwszy w historii siatkarskie mistrzostwa świata odbyły się w Polsce, a czempionat na długo zapadł w pamięci kibiców. Po złoto sięgnęli wówczas Polacy prowadzeni przez Stephan'a Antigę, którzy w finale rozgrywanym w katowickim Spodku pokonali 3:1 Brazylię. MVP turnieju został Mariusz Wlazły, w efektowny sposób wieńcząc swoją reprezentacyjną przygodę.

Wspomniany czempionat był wielkim sukcesem nie tylko sportowym, ale też organizacyjnym. Mecz otwarcia między Polakami i Serbami na PGE Narodowym obejrzało 62 tys. kibiców, a łącznie wszystkie spotkania na żywo obejrzało 583 763 widzów. Polacy jako gospodarze turnieju sprostali wyzwaniu, a teraz mistrzostwa świata w 2014 roku wyróżniono w kategorii "Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport" w plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025".

Podczas gali transmitowanej na żywo na antenie Polsatu Sport i relacjonowanej w Interii statuetkę odebrał Sebastian Świderski.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Siatkarskie MŚ 2014 wydarzeniem 25-lecia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Obecny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej w 2014 był trenerem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jak wspomniał, pracował też wówczas przy projekcie Kinder + Sport i z grupą młodych fanów siatkówki pojawił się na trybunach PGE Narodowego podczas meczu otwarcia.

"Wielkie doświadczenie, wielkie wydarzenie, bo do tego meczu trzeba było się dobrze przygotować. Dodatkowo wielka, wspaniała ceremonia otwarcia, o której mówi się do dzisiaj. W naszym środowisku jest to bardzo pozytywnie odbierane i wspominane" - przyznał Świderski, który przy okazji wspomniał też o Mirosławie Przedpełskim, który stał na czele PZPS, gdy organizowany był pamiętny mundial. "Mirku dziękuję ci i wracaj do zdrowia" - powiedział.

Były siatkarz, a obecnie działacz, podkreślił, że siatkarskie mistrzostwa świata w 2014 roku zakończyły się sukcesem.

To był podwójny triumf. Organizacyjnie wielkie wydarzenie, sportowo również. To jest taki cel, do którego zawsze dążymy, żeby wszystkie imprezy organizowane przez nas podobnie wyglądały i były w taki sposób nagradzane