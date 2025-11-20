"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Trwa głosowanie, niespodzianka w czołówce
Trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Głosowanie w ankiecie wielokrotnego wyboru jest już niemal na półmetku. Którzy zawodnicy powinni przejść do fazy pucharowej? Ponad 40 tysięcy użytkowników podjęło już swoją decyzję - dołącz do nich! Prezentujemy obecne wyniki.
Od kilku dni trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wstępną fazą było wewnętrzne głosowanie redakcji Interia Sport, które pozwoliło wyłonić 38 pretendentów do końcowego triumfu. W poniedziałek o godzinie 19:00 odpowiedzialność przejęli już Czytelnicy. Swoimi decyzjami wyselekcjonują szesnastkę, która awansuje do fazy pucharowej, a dokładniej 1/8 finału.
Ankieta, którą można znaleźć poniżej, zakończy się w poniedziałek 24 listopada o godzinie 23:59.
Poniżej prezentujemy obecne rezultaty (stan na czwartkowe popołudnie). Prowadzi Iga Świątek, ale na drugim miejscu z bardzo dobrym wynikiem plasuje się Ewa Pajor. Użytkownicy doceniają bardzo dobrą grę dla Barcelony i pierwszy w historii wyjazd żeńskiej reprezentacji Polski na EURO. O awans mogą być spokojni też Bartosz Zmarzlik i Aleksandra Mirosław, których dzieli jedynie 0,1 proc.
Pajor to nie jedyne zaskoczenie - zaledwie tuż nad "kreską" jest Robert Kubica, który przecież wygrał niezwykle prestiżowy 24-godzinny wyścig Le Mans.
Jak można zauważyć, w kilku przypadkach mamy sytuację "ex aequo". Sportowcy wciąż czekają na głosy. Pomóż im!
As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025 - wyniki na czwartek 20 listopada, godzinę 17:00:
1. Iga Świątek - 8,1%
2. Ewa Pajor - 7,1%
3. Bartosz Zmarzlik - 5,8%
4. Aleksandra Mirosław - 5,7%
5. Wilfredo Leon - 5,1%
6. Julia Szeremeta - 4,2%
6. Natalia Bukowiecka - 4,2%
8. Robert Lewandowski - 3,9%
9. Klaudia Zwolińska - 3,6%
9. Tomasz Fornal - 3,6%
11. Pia Skrzyszowska - 3,3%
12. Bartosz Kurek - 3,1%
13. Jakub Kochanowski - 3%
14. Katarzyna Niewiadoma - 2,9%
15. Kamil Semeniuk - 2,7%
15. Robert Kubica - 2,7%
------
17. Maria Żodzik - 2,5%
18. Wojciech Szczęsny - 2,4%
18. Magdalena Stysiak - 2,4%
20. Agnieszka Korneluk - 2,3%
21. Kamil Majchrzak - 1,9%
22. Mateusz Ponitka - 1,8%
23. Kewin Sasak - 1,5%
23. Marcin Komenda - 1,5%
23. Natalia Maliszewska - 1,5%
23. Agata Kaczmarska - 1,5%
27. Patryk Dudek - 1,4%
27. Magdalena Fręch - 1,4%
29. Martyna Klatt, Anna Puławska - 1,2%
29. Jordan Loyd - 1,2%
31. Krzysztof Chmielewski - 1%
31. Agata Barwińska - 1%
33. Aneta Rygielska - 0,9%
34. Zuzanna Cieślar - 0,8%
34. Mikołaj Marczyk - 0,8%
34. Mateusz Biskup, Mirosław ZIętarski - 0,8%
37. Aleksandra Król-Walas - 0,6%
37. Vladimir Semirunnii - 0,6%