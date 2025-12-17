"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tak to wszystko się zaczęło przed laty. Nieoczywisty pierwszy triumfator

Historia "Asa Sportu" - plebiscytu, w którym Czytelnicy Interii z pomocą specjalnie przygotowanych ankiet wybierają rokrocznie najlepszego polskiego sportowca, sięga 2021 r.- i trzeba przyznać, że już od samego początku trwania tej inicjatywy byliśmy świadkami naprawdę interesujących rozstrzygnięć. Faza pucharowa pierwszej edycji bez najmniejszych wątpliwości przyniosła bowiem liczne zwroty akcji i ogrom emocji.

"As Sportu": Takie były początki plebiscytu. Wybitny szachista pierwszym triumfatorem

Do ówczesnej 1/8 finału awansowali (w kolejności alfabetycznej): Maria Andrejczyk, Patryk Dobek, Jan-Krzysztof Duda, Hubert Hurkacz, Dawid Kubacki, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Robert Lewandowski, Wojciech Nowicki, Kamil Stoch, Iga Świątek, Justyna Święty-Ersetic, Dawid Tomala, Anita Włodarczyk, Bartosz Zmarzlik i Piotr Żyła.

Już na tym etapie doszło do naprawdę intrygujących konfrontacji - i bez dwóch zdań najwięcej uwagi przyciągnęło tu relatywnie prędkie odpadnięcie Igi Świątek, którą pokonał Dawid Tomala, wówczas świeżo upieczony złoty medalista igrzysk w Tokio. Chodziarz musiał uznać wyższość rywalek dopiero w półfinale (przegrał z Anitą Włodarczyk) oraz w walce o trzecie miejsce (lepsza okazała się tu Maria Andrejczyk).

Prawdziwą rewelacją zmagań okazał się jednak szachista Jan-Krzysztof Duda, który - trzeba rzec wprost - przeszedł przez naprawdę wymagającą drabinkę. W pierwszej odsłonie fazy pucharowej odprawił on z kwitkiem Kamila Stocha, a zaraz potem pokonał też Roberta Lewandowskiego, który zdawał się być w ścisłym gronie głównych pretendentów do tytułu.

Półfinał i finał to zaś już w wykonaniu Dudy dwa zwycięstwa nad wybitnymi lekkoatletkami - Marią Andrejczyk oraz Anitą Włodarczyk. Co warte podkreślenia, każdy z opisywanych pojedynków arcymistrz szachowy wygrywał przewagą co najmniej kilkunastu procent głosów. Kibice bez dwóch zdań docenili to, czego w tamtym czasie dokonał w "królewskiej grze" - w sierpniu 2021 r. wygrał bowiem Puchar Świata, eliminując po drodze m.in. takich graczy jak Carlsen czy Kariakin.

"As Sportu" od lat angażuje setki tysięcy kibiców. Dziękujemy!

W ramach ciekawostki warto tu dodać, że jeśli porównać drabinki faz pucharowych "Asa Sportu" z 2021 i 2025 roku, to w czołowej szesnastce powtarza się... zaledwie pięć nazwisk. Mowa tu o Lewandowskim, Zmarzliku, Leonie, Kurku i Świątek. Szczególny jest zwłaszcza przypadek raszynianki, która w każdej kolejnej edycji plebiscytu radziła sobie wręcz fantastycznie, sięgając co rusz po nagrody za pierwsze miejsce. W bieżącym roku po raz drugi z rzędu byliśmy do tego świadkami finału Iga Świątek - Aleksandra Mirosław.

Upłynęły lata i sytuacja w świecie polskiego sportu bez wątpienia uległa licznym przemianom - to, co jednak stałe, to fakt, że "As Sportu" niezmiennie angażuje setki tysięcy kibiców, którzy z wielkim zapałem wspierają swych ulubieńców. I ten stan rzeczy nas niezmiennie szalenie cieszy!

