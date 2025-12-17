"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek została triumfatorką plebiscytu!

W finale plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" zmierzyły się Iga Świątek i Aleksandra Mirosław. Była więc to powtórka sprzed roku - wtedy po głosach 38 349 użytkowników werdykt zabrzmiał: 63 procent dla raszynianki, 37 proc. dla lublinianki.

Wróćmy jednak do tegorocznej edycji. W pierwszej fazie głosowania, czyli ankiecie wielokrotnego wyboru mistrzyni Wimbledonu znalazła uznanie 35 206 osób ze 103 035 głosujących, czyli 34,1 proc., co dało pierwsze miejsce. Z kolei mistrzyni świata we wspinaczce była trzecia, mogła liczyć na wsparcie 24 548 użytkowników (23,8 proc.).

Znalazły się więc w osobnych połówkach drabinki. Już w systemie pucharowym Świątek pokonała kolejno Katarzynę Niewiadomą-Phinney (64-36 proc.), Natalię Bukowiecką (64-36) i Wilfredo Leona (59-41).

Z kolei Mirosław okazała się lepsza najpierw od Jakuba Kochanowskiego (73-27 proc.), Mikołaja Marczyka (60-40) i Ewy Pajor (51-49). Zwycięstwo w półfinale nad piłkarką Barcelony było bardzo cenne i być może nieco niespodziewane, bo przecież we wspomnianej pierwszej fazie zdobyła od niej mniej głosów. To esencja systemu KO, gdy o losach zwycięstwa mogą decydować pojedyncze kliknięcia - Robert Lewandowski ograł Tomasza Fornala o zaledwie 171 głosów.

Znamy już końcowe rezultatu boju o pierwsze miejsce. Tegoroczną edycję plebiscytu wygrała Świątek. W finale na jej nazwisko kliknęło 54 proc. Użytkowników, podczas gdy Aleksandrę Mirosław wybrało 46 proc. głosujących.

Przypomnijmy, że trzecie miejsce zajęła Ewa Pajor. Najlepsza trójka otrzyma specjalną statuetkę.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" - wyniki finału:

Iga Świątek - 21 900 głosów

Aleksandra Mirosław - 18 800 głosów

Oddano łącznie ponad 40 700 głosów.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek triumfatorką plebiscytu. WIDEO Interia Sport INTERIA.PL

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" - podium plebiscytu INTERIA.PL INTERIA.PL

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" - ostateczna drabinka plebiscytu INTERIA.PL INTERIA.PL

Iga Świątek MICHAEL PROBST East News