"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Ewa Pajor zdobywczynią trzeciego miejsca w plebiscycie

"As Sportu" to plebiscyt organizowany przez redakcję Interii Sport od 2021 roku. W premierowej edycji triumfatorem okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda, a następnie przez kilka lat z rzędu - po najwyższy laur sięgała tenisistka Iga Świątek. Współorganizatorem tegorocznej edycji jest tym razem również redakcja Polsatu Sport.

Rywalizacja dobiegła końca. W starciu o trzecie miejsce zmierzyli się ze sobą piłkarka reprezentacji Polski oraz FC Barcelona Ewa Pajor, a także Wilfredo Leon - mistrz Polski z Bogdanką LUK Lublin oraz - wespół z reprezentacją "Biało-Czerwonych" - brązowy medalista mistrzostw świata i triumfator Ligi Narodów.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Jak wyglądała droga Ewy Pajor oraz Wilfredo Leona?

W pierwszym otwartym etapie plebiscytu Czytelnicy wskazali 16 sportowców, którzy następnie przeszli do fazy pucharowej. W 1/8 finału Pajor pokonała Roberta Kubicę, zdobywając aż 81 proc. głosów w starciu z kierowcą wyścigowym. Leon z kolei okazał się lepszy od swojego kolegi z reprezentacji Bartosza Kurka.

W ćwierćfinale byliśmy świadkami pojedynku dwóch skutecznych napastników FC Barcelona. Ostatecznie Pajor zdeklasowała Roberta Lewandowskiego, osiągając aż 83 proc. głosów. Na kapitana reprezentacji Polski zagłosowało 17 proc. Czytelników. Zdecydowanie bardziej zacięty był pojedynek Leona z Pią Skrzyszowską. Walka o awans toczyła się do samego końca, lecz finalnie siatkarz zdobył 51 proc. głosów i wyeliminował lekkoatletkę z plebiscytu.

Pajor i Leon swoich pogromców znaleźli dopiero w półfinale. Piłkarka polskiej kadry o wielki finał walczyła z Aleksandrą Mirosław. W specjalnej ankiecie udział wzięło ponad 28 tysięcy Czytelników, a różnice były minimalne. Finalnie lepsza okazała się Mirosław zdobywając 51 proc. głosów. Leon w starciu z Igą Świątek dzielnie walczył, lecz 41 proc. zdobytych głosów nie wystarczyło, by zdobyć przepustkę do finału.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Ewa Pajor na najniższym stopniu podium

Na zakończenie zmagań Pajor oraz Leon zmierzyli się w starciu o trzecie miejsce w "Asie Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Po zebraniu blisko 19 tysięcy głosów wszystko było już jasne. Ewa Pajor zdobyła głosy 63 proc. Czytelników, przez co zajęła trzecie miejsce w naszym plebiscycie.

Ewa Pajor jest kapitanem reprezentacji Polski piłkarek. Wraz ze swoimi koleżankami wywalczyła w tym roku pierwszy w historii awans na mistrzostwa Europy. W Szwajcarii "Biało-Czerwone" pokazały się z dobrej strony. W pamięci pozostała zwłaszcza historyczna wygrana 3:2 z Danią. Pajor w tym spotkaniu strzeliła jedną z trzech bramek dla Polek.

Pajor ma za sobą znakomity okres również w Barcelonie. Wraz z koleżankami dorównała swoim kolegom z męskiej kadry, sięgając po mistrzostwo kraju, a także zdobyły Puchar Hiszpanii i tamtejszy Superpuchar. Żeńska "Blaugrana" dotarła również do finału Ligi Mistrzów, lecz tam piłkarki z Barcelony musiały uznać wyższość Arsenalu. Pajor świetnie zaprezentowała się również pod kątem indywidualnych statystyk. Strzelając 43 gole pobiła rekord klubu w liczbie bramek strzelonych w jednym sezonie.

