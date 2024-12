"As Sportu 2024". Ewa Pajor kontra Aleksandra Kałucka. Zagłosuj!

" As Sportu 2024 " to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

As Sportu 2024: Ewa Pajor kontra Aleksandra Kałucka - kto powinien awansować?

Aleksandra Kałucka to jedna z tych sportsmenek, w których słowniku zdecydowanie nie znajdziemy słowa “niemożliwe". Doświadczona przez życie zawodniczka (Kałucka nie widzi całkowicie na jedno oko, w drugim zaś jej wzrok jest mocno ograniczony) spełniła swoje wielkie marzenie i wywalczyła bilet do Paryża na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. U boku Aleksandry Mirosław pochodząca z Tarnowa 22-latka dzielnie walczyła aż do samego końca i do ojczyzny wróciła jako brązowa medalistka olimpijska w spinaczce sportowej na czas. Kałucka, wraz ze swoją siostrą bliźniaczką, Natalią, niezmiennie pokazuje, że nawet największe trudności można przezwyciężyć dzięki wielkiemu hartowi ducha.