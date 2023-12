Tenisista Hubert Hurkacz oraz żużlowiec Bartosz Zmarzlik toczą obecnie głosami internautów walkę o trzecie miejsce w plebiscycie "As Sportu 2023", organizowanym przez redakcję Interia Sport. Do zakończenia głosowania pozostało jeszcze kilka godzin, a sytuacja jest do prawdy piorunująca. Ankieta cieszy się sporym zainteresowaniem. Swojego faworyta wybrało już ponad 20 000 użytkowników, a obaj zawodnicy wciąż idą jednak "łeb w łeb". Teraz każdy głos jest niezwykle ważny. Weź udział w naszej zabawie!