"As Sportu 2023". Znamy już finalistów! Kiedy kluczowe głosowanie?

"As Sportu 2023" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

As Sportu 2023: Dokładny terminarz kluczowej fazy plebiscytu

Starcie o pierwsze miejsce między tenisistką Igą Świątek a siatkarzem Aleksandrem Śliwką rozpocznie się 20 grudnia i potrwa do 22 grudnia, do godz. 12.00 . Krótko potem nastąpi oficjalne ogłoszenie ostatnich rezultatów i podsumowanie rywalizacji.

As Sportu 2023: Pojedynek o trzecie miejsce i finał - poznaj sylwetki kandydatów!

Hubert Hurkacz . Nic nie zapowiadało tak udanego sezonu najlepszego polskiego tenisisty. Przez pierwsze pół roku grał ciut poniżej oczekiwań. Na wysokości zadania stanął tylko w Australian Open (IV runda) i w Marsylii, gdzie wygrał turniej rangi ATP 250. Ale potem ruszył.... Można tylko zadać sobie pytanie: "Co by było gdyby?" Gdyby Hurkacz wykorzystał piłki setowe w pierwszym secie nocnego pojedynku w IV rundzie z Novakiem Djokoviciem na Wimbledonie? Gdyby wykorzystał piłkę meczową w półfinale w Cincinnati z Carlosem Alcarazem? Ale i tak było nieźle. Do końca walczył o występ w Mastersie i ostatecznie rozegrał jeden mecz kosztem kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Zwyciężył po raz drugi w karierze turniej ATP 1000 - w Szanghaju, wystąpił w finale w Bazylei. Sezon - tak jak dwa lata temu - zakończył na dziewiątym miejscu. Świetny wynik.

Aleksander Śliwka. Trudno ocenić to jakkolwiek inaczej. Rok 2023 był dla niego po prostu fenomenalny. Z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na arenie krajowej zdobył on wszystkie możliwe trofea: mistrzostwo, puchar i superpuchar Polski. "Wisienką na torcie" było wygranie trzeciej z rzędu Ligi Mistrzów. To jednak nie wszystko, ponieważ do wymienienia zostały jeszcze sukcesy w barwach narodowych. Aleksander Śliwka z reprezentacją Polski wygrał Ligę Narodów, zostając najlepszym przyjmującym turnieju finałowego, oraz zdobył wymarzone mistrzostwo Europy. Dla całej naszej reprezentacji był to okres wręcz wymarzony, a Śliwka stanowił jedno z najważniejszych ogniw tego zespołu.