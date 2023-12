"As Sportu 2023". Wilfredo Leon kontra Pia Skrzyszowska. Zagłosuj!

" As Sportu 2023 " to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

As Sportu 2023. Wilfredo Leon czy Pia Skrzyszowska - kto powinien awansować?

Przez cały sezon wielu kibiców zastanawiało się, czy Pia Skrzyszowska już teraz poprawi rekordy Polski w biegach na 60 i 100 metrów przez płotki, odpowiednio w hali i na stadionie, które od lat należą do Zofii Bielczyk i Grażyny Rabsztyn. Rekordów ostatecznie nie było, ale Skrzyszowska i tak biegała bardzo szybko, a na igrzyskach europejskich sięgnęła po złoto. Jej sukces przyczynił się także do zdobycia przez reprezentację Polski pierwszego miejsca na drużynowych mistrzostwach Europy, które rozgrywano w ramach krakowskich igrzysk. Skrzyszowska z dużymi nadziejami pojechała następnie na mistrzostwa świata do Budapesztu - w sztafecie 4x100 metrów mogła być zadowolona z piątego miejsca zajętego wraz z koleżankami, ale indywidualnie w swojej koronnej konkurencji nie weszła do decydującego biegu i zakończyła swój udział na 1/2 finału.