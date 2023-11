"As Sportu 2023". Poznaj zasady plebiscytu Interii

Plebiscyt " As Sportu" po raz pierwszy został zorganizowany przez redakcję sportową Interii w 2021 roku. Triumfatorem okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda , a podium uzupełniły dwie lekkoatletki: młociarka Anita Włodarczyk i oszczepniczka Maria Andrejczyk.

Teraz plebiscyt powraca - i nie może on obyć się ponownie bez udziału Czytelników, bo to właśnie ich zdanie będzie tu najważniejsze. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami "Asa Sportu 2023".