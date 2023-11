"As Sportu 2023". Poznaj sylwetki wszystkich nominowanych

To już trzecia edycja wielkiego plebiscytu "As Sportu"! Redakcja Interii Sport wytypowała kandydatury, które teraz zostaną poddane pod kolejne głosowania Czytelników portalu w ankietach - laureat nagrody za rok 2023 może być tylko jeden, szykuje się więc wyjątkowo zacięta rywalizacja. W pierwszej z ankiet celem jest wyłonienie sportowców, którzy w kolejnej fazie przystąpią do starć w systemie pucharowym. Poznaj sylwetki wszystkich nominowanych i oddaj swój głos!