"As Sportu 2023. Natalia Kaczmarek kontra Magdalena Stysiak. Zagłosuj!

" As Sportu 2023 " to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - teraz sportowców czekają pojedynki w systemie pucharowym.

As Sportu 2023. Natalia Kaczmarek czy Magdalena Stysiak - kto powinien awansować?

Natalia Kaczmarek . Lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 400 m, dała w 2023 roku wiele radości polskim kibicom. Urodzona w Drezdenku zawodniczka w sierpniu wywalczyła indywidualnie srebrny medal podczas mistrzostw świata w Budapeszcie, z kolei w sztafecie uplasowała się na szóstym miejscu. Natalia Kaczmarek była także druga zarówno indywidualnie, jak i drużynowo w odbywających się w czerwcu drużynowych mistrzostw Europy w Chorzowie w ramach 3. Igrzysk Europejskich. We wrześniu Kaczmarek pobiła rekord Polski w biegu na 500 metrów. Wcześniej, bo w lutym, lekkoatletka poprawiła rekord Polski na 400 m podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu z czasem 50.83.

Magdalena Stysiak to przez kolejny rok liderka reprezentacji Polski kobiet w siatkówce. W tym roku Polki pokazały się z naprawdę dobrej strony. W Lidze Narodów podopieczne trenera Stefano Lavriniego zdobyły brązowe medale. To pierwszy taki sukces "Biało-Czerwonych" w historii. Stysiak była najlepszą punktującą całych rozgrywek (298). W turnieju finałowym lepsza okazała się tylko Melissa Vargas. W mistrzostwach Europy w ćwierćfinale Polki przegrały z późniejszym triumfatorki Turcją i zajęły ostatecznie piąte miejsce. Kolejny dobry występ "Biało-Czerwone" zaliczyły w kwalifikacjach olimpijskich. W turnieju rozegranym w Łodzi wygrały sześć z siedmiu meczów i zagrają w przyszłym roku w Paryżu. Polki do pierwszego od 16 lat awansu poprowadziła Stysiak. Zdobyła 157 punktów. W lidze włoskiej 23-letnia atakująca z Vero Volley Monza wywalczyła srebrny medal.