"As Sportu 2023". Łukasz Kaczmarek kontra Hubert Hurkacz. Zagłosuj!

" As Sportu 2023 " to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - od tego momentu sportowców czekały pojedynki w systemie pucharowym.

As Sportu 2023. Łukasz Kaczmarek czy Hubert Hurkacz - kto powinien awansować?

Łukasz Kaczmarek ma za sobą fantastyczne miesiące, a ściślej ujmując - najlepszy okres kariery. W roli awaryjnego zastępcy kapitana kadry, Bartosza Kurka, spisał się wyśmienicie. Poprowadził drużynę narodową do premierowego triumfu w Lidze Narodów i został wybrany najlepszym atakującym imprezy. Okazał się też pierwszoplanową postacią mistrzostw Europy, które "Biało-Czerwoni" skończyli ze złotem - na taki wynik czekaliśmy długich 14 lat. Kaczmarek, podobnie jak w LN, w kontynentalnym czempionacie został wybrany do "Drużyny Marzeń". Wcześniej po raz kolejny wygrał Ligę Mistrzów. Listę osiągnięć uzupełniają Puchar i Superpuchar Polski oraz awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Serwis Volleybox.net uznał go najlepszym siatkarzem świata.