"As Sportu 2023". Bartosz Zmarzlik kontra Aleksandra Mirosław. Zagłosuj!

As Sportu 2023. Bartosz Zmarzlik czy Aleksandra Mirosław - kto powinien awansować?

Aleksandra Mirosław to pewnie jedyna polska zawodniczka, która nie cieszyła się z medalu mistrzostw świata. Lublinianka podczas lipcowych zawodów w Bernie we wspinaczce sportowej w konkurencji na szybkość wywalczyła brąz, ale po swoim biegu wyglądała tak, jakby dotknęła ją jakaś tragedia. Kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu zagwarantowały sobie dwie pierwsze zawodniczki. Polka miesiąc później wzięła udział w zmaganiach przedostatniej szansy - w Rzymie. Nie miała łatwego zadania. Szczyt formy budowała na MŚ. W stolicy Włoch odniosła jednak pewne zwycięstwo. Jedzie do Paryża i to z wielkimi szansami na medal. To przecież aktualna rekordzistka świata. W tym roku własny rekord z igrzysk w Tokio biła sześciokrotnie - od 6,64 s w Seulu do 6.24 s w Rzymie.