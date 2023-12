"As Sportu 2023". Aleksander Śliwka kontra Bartosz Zmarzlik. Zagłosuj!

" As Sportu 2023 " to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

As Sportu 2023. Aleksander Śliwka czy Bartosz Zmarzlik - kto powinien awansować?

Trudno ocenić to jakkolwiek inaczej. Rok 2023 był dla Aleksandra Śliwki po prostu fenomenalny. Z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na arenie krajowej zdobył on wszystkie możliwe trofea: mistrzostwo, puchar i superpuchar Polski. "Wisienką na torcie" było wygranie trzeciej z rzędu Ligi Mistrzów. To jednak nie wszystko, ponieważ do wymienienia zostały jeszcze sukcesy w barwach narodowych. Aleksander Śliwka z reprezentacją Polski wygrał Ligę Narodów, zostając najlepszym przyjmującym turnieju finałowego, oraz zdobył wymarzone mistrzostwo Europy. Dla całej naszej reprezentacji był to okres wręcz wymarzony, a Śliwka stanowił jedno z najważniejszych ogniw tego zespołu.