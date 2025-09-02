Polak liderem Euroformula Open. Czas na kolejne wygrane na torze w Austrii!

Już 6 i 7 września Tymek Kucharczyk wystartuje w kolejnych wyścigach serii Euroformula Open. Tym razem na polskiego kierowcę zespołu BVM Racing czekają dodatkowe wyzwania - będzie bronił pozycji lidera i walczył o powiększenie przewagi nad goniącymi go rywalami!

Tymek Kucharczyk liderem klasyfikacji!

Po pięciu rundach serii Euroformula Open Tymek Kucharczyk zgromadził 230 punktów. Taki wynik zapewnił mu pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej z 17-punktową przewagą nad Yevanem Davidem i 18-punktową przewagą nad Michaelem Shinem.

W swoim pierwszym sezonie w EFO Tymek Kucharczyk wygrał dwa wyścigi w belgijskim SPA, zawody na Hungaroring i na francuskim torze Paul Ricard. Dodatkowo czterokrotnie stawał na niższych stopniach podium.

Kolejnym celem 19-letniego kierowcy z Polski, którego wspiera porównywarka OC Mubi, jest wygranie serii w tym roku. Dzięki temu Tymek Kucharczyk zrobi kolejny krok na drodze do realizacji swojego największego marzenia - ścigania się w elicie podczas zawodów królowej motosportu!

Czas na Red Bull Ring w austriackiej Styrii

Po ponad miesięcznej przerwie w ściganiu młodzi kierowcy Euroformula Open Championship wracają na tor. Tym razem odwiedzą Austrię, gdzie czeka ich rywalizacja na torze Red Bull Ring. Położony w górach obiekt liczy 4,326 km długości i ma 10 zakrętów.

Weekend wyścigowy rozpocznie się od piątkowych sesji treningowych. Prawdziwe emocje zaczną się 6 września (sobota) przed południem. To wtedy Tymek Kucharczyk stanie do kwalifikacji o jak najlepsze miejsce w pierwszym wyścigu, który zaplanowany jest na godzinę 16.50.

Drugiego dnia rywalizacji na torze Red Bull Ring odbędą się dwa wyścigi - pierwszy o 10.35, a drugi o 16.10. We wszystkich wyścigach Tymek Kucharczyk może zdobyć maksymalnie 75 punktów za wygrane, punkt za najszybsze okrążenie w kwalifikacjach i 3 punkty za najlepszy czas w każdym wyścigu.

Na stronie polskiego kierowcy https://tymekkucharczyk.pl już 7 września zostaną zamieszczone relacje z kwalifikacji i wszystkich wyścigów. Zachęcamy do oglądania i wspólnego kibicowania!

Ile wyścigów do końca sezonu EFO?

Weekend na Red Bull Ring będzie 6. rundą serii Euroformula Open. Wcześniej kierowcy ścigali się między innymi na słynnym SPA w Belgii i Hungaroringu na Węgrzech. Przed nimi pozostała najbliższa rywalizacja w Austrii, a potem dwie legendy - Circuit de Barcelona-Catalunya w Hiszpanii i Autodromo Nazionale di Monza we Włoszech.

Przed Tymkiem Kucharczykiem duże wyzwanie. Do zdobycia jest jeszcze 225 punktów za same pierwsze miejsca! Zwycięzca wyścigu otrzymuje 25 punktów, drugi kierowca 18, a trzeci 15. Do tego dochodzą pojedyncze punkty za najlepsze czasy. Trzymamy więc kciuki za naszego utalentowanego kierowcę!

