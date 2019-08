Ten serial ma wiele epizodów, czasami zwroty akcji, ale jedno się nie zmienia: jakakolwiek oferta za Neymara jest odrzucana przez Paris Saint-Germain. Tak jak teraz ze strony władz Barcelony.

Delegacja katalońskiego klubu negocjowała we wtorek możliwość powrotu Brazylijczyka, "wrogo przejętego" przez PSG przed dwoma laty za rekordową kwotę 222 milionów euro. Jak okazało się w środę, na stole, wśród różnych propozycji rzekomo najbardziej poważna była ta przewidująca 130 milionów euro w gotówce, a do tego przekazanie Ivana Rakiticia oraz roczne wypożyczenie Ousmane’a Dembele.

Co do jej efektywności, od początku należało podchodzić z dystansem, bo agent Dembele zapierał się wielokrotnie rękami i nogami, że jego zawodnik nie ma zamiaru opuszczać Katalonii pod żadnym pozorem, nawet trudniejszej walki o miejsce w składzie. To mogło (może) też być podbijanie stawki, ale na dzisiaj wszystko wskazuje, że jednak nie.

Tym bardziej, że paryżanie odrzucili właśnie propozycję z Barcelony. To jeszcze nie oznacza, że do porozumienia nie dojdzie, natomiast nie można wykluczyć, a nawet coraz więcej wskazuje, iż mamy do czynienia z grą pozorów. I to podwójną. Szefowie PSG rozmawiają, żeby pokazać (głównie Neymarowi, który chce na siłę odejść), że traktują sprawę poważnie, natomiast władze Barcelony też wykonują sygnał w stronę Leo Messiego (który namawia do większego wysiłku, aby sprowadzić Brazylijczyka), że robią co mogą, aby do tego doszło.



A tak naprawdę obydwie strony wiedzą, iż szanse na transfer są znikome.

Choć jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, że całkiem wykluczone, bo w czwartek - przy okazji losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów - może dojść do spotkania prezydentów obydwu klubów, Josepa Marii Bartomeu oraz Nassera Al-Khelaifiego.

Remigiusz Półtorak



