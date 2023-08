Zieliński bohaterem transferowego hitu. Trudno uwierzyć, ile zarobią polskie kluby

Media w Arabii Saudyjskiej są raczej zgodne co do tego, że na finiszu znajduje się sprawa transferu Piotra Zielińskiego z Napoli do Al-Ahli. Reprezentant Polski tym samym dołączy do ekipy, w której szeregach znajdują się takie gwiazdy, jak chociażby Firmino, Kessie czy Mahrez - a sam "Zielu" będzie zarabiać przy tym niemałe pieniądze na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie dzięki przepisom FIFA na przenosinach zawodnika zarobi nie tylko drużyna "Azzurrich", ale i... dwa polskie kluby.