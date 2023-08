Ujawniają prawdę o "piłkarskim raju" w Arabii Saudyjskiej. Przykre obrazki

Już od dłuższego czasu Arabia Saudyjska staje się kierunkiem dla wielu utytułowanych piłkarzy. Na Bliskich Wschodzie występują obecnie wielkie gwiazdy futbolu, w tym m.in. Cristiano Ronaldo , Karim Benzema i Neymar . Są oni zawodnikami drużyn, które już od wielu lat brylują w Saudi Professional League . Mowa o klubach Al-Nassr , Al-Ittihad i Al-Hilal . Zespoły te nie dość, że mogą pochwalić się światowej klasy piłkarzami, do na dodatek mają one wystarczający budżet, aby pozwolić sobie na zakup utytułowanych zawodników.

Nie wszystkie kluby w Arabii Saudyjskiej opływają w luksusach. Różnice między “ligowymi bogaczami" a pozostałymi drużynami zobaczyć można na przykładzie klubu, który prowadzi obecnie Czesław Michniewicz , Abha Club . Choć atmosferę w klubie ocenić można na szóstkę z plusem, pozostałe aspekty pozostawiają jednak wiele do życzenia.

Tak właśnie wygląda "piłkarski raj" w Arabii Saudyjskiej. Nie każdy piłkarz żyje jak Cristiano Ronaldo

Panowie co więcej nie mogą też liczyć na wsparcie swoich kibiców. Na trybunach podczas spotkania z klubem Al Feiha zjawiła się bowiem zaledwie garstka fanów Abha Club . Poza tym trybuny Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium świeciły pustkami. Ponadto, kibice którzy mieli okazję obejrzeć mecz czwartej kolejki Saudi Professional League nie pałali zbyt wielkim optymizmem podczas tego spotkania.

Czesław Michniewicz i piłkarze Abha Club co prawda nie mają pola do popisu jeśli chodzi o finanse, jednak wcale nie przeszkadza im to w odnoszeniu sukcesów. "Przywódcy Południa" na swoim koncie mają już bowiem sześć punktów i znajdują się na ósmym miejscu w tabeli saudyjskiej ligi.