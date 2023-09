Szejkowie kuszą, ogromna kasa dla Marciniaka. Klamka miała już zapaść

Arabia Saudyjska chce stać się piłkarską potęgą - co do tego nie ma już najmniejszych wątpliwości, a swoistym ukoronowaniem tego planu miałoby być zorganizowanie (w bliższej lub dalszej przyszłości) mistrzostw świata. Na razie jednak Saudyjczycy wdrażają nieco inne kroki - chcą sprawić, by ich Pro League stała się realną konkurencją pod względem ogólnego zainteresowania dla chociażby Premier League czy Primera Division.