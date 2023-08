Szalone żądania Neymara w Arabii Saudyjskiej. Piłkarz prosi o zbyt wiele?

Były gwiazdor Barcelony poprosił właścicieli Al-Hilala o trzy luksusowe samochody dla siebie i o to, by jego świta miała cztery Mercedesy Klasy G i vana z kierowcą. W domu Neymar prosił, aby jego lodówka była cały czas wypełniona sokiem Açai jego ulubionej marki, ale także napojami Guarana dla przyjaciół i rodziny. Poprosił również, aby w domu były trzy sauny, a także pięciu pracowników pełnoetatowych, w tym sous chef do pomocy swojemu osobistemu szefowi kuchni z Brazylii i dwie osoby do sprzątania

~ czytamy na portalu "The Sun".