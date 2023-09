Show Cristiano Ronaldo. Portugalczyk poprowadził swój zespół do wygranej. Wielka forma gwiazdora

Al-Nassr sezon Saudi Pro League rozpoczęło od falstartu. Podobnych słów można także użyć w odniesieniu do Cristiano Ronaldo. Gdy jednak Portugalczyk wszedł na swój poziom, to raz po raz prowadzi swój zespół do kolejnych zwycięstw. Tak też stało się w szóstej kolejce ligowej, gdy Al-Nassr na wyjeździe mierzyło się z Al Raed. Cristiano z kolegami wygrali 3:1, a Portugalczyk strzelił gola, dzięki któremu wysunął się na czoło klasyfikacji strzelców.