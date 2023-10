Sensacja w Arabii Saudyjskiej. Po zwolnieniu Michniewicza zatrzymali Cristiano Ronaldo

Czesław Michniewicz po rozstaniu z reprezentacją Polski nie musiał długo czekać na nowego pracodawcę. Po zaledwie połowie roku znalazł się chętny na jego zatrudnienie. Michniewicz występem na mistrzostwach świata w Katarze zapracował sobie na zainteresowanie z różnych stron świata. Ostatecznie zdecydował się pozostać w klimacie azjatyckim i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej.

Tam podpisał kontrakt z chcącym się utrzymać Al-Abha Club. Umową z saudyjskim klubem związał się w czerwcu 2023 roku, ale szybko została ona zerwana. Już w październiku bowiem klub zdecydował się zwolnić Czesława Michniewicza. Nasz były selekcjoner reprezentacji Polski z pewnością nie może narzekać na to, ile pieniędzy wpływać będzie do jego kieszeni do czasu daty wygaśnięcia podpisanej wcześniej umowy.