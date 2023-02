Cristiano Ronaldo odchodząc w grudniu ubiegłego roku - na marginesie w mocno kontrowersyjnych okolicznościach - z Manchesteru United i przechodząc do saudyjskiego Al-Nassr pobił absolutny rekord finansowy, jeśli mowa o rocznej wypłacie dla jednego piłkarza.

Według różnych doniesień Portugalczyk ma bowiem zarabiać dobrze ponad 200 mln dolarów za sezon grając dla "Rycerzy Nadżdy". Kwota nieosiągalna już absolutnie dla nikogo innego? Wychodzi na to, że... nic bardziej mylnego, bo tu na scenę wkracza Al-Hilal .

Leo Messi w Al-Hilal? Saudyjczycy kuszą wielkimi pieniędzmi!

Co więcej, wewnątrz klubu na poważnie rozważana jest opcja o zaoferowaniu Argentyńczykowi dwukrotności obecnych zarobków "CR7", czyli od 400 do 450 mln dolarów. Obok takich pieniędzy nie można przejść zupełnie obojętnie, nawet jeśli świeżo upieczony mistrz świata nie myślał jeszcze o tym, by opuszczać Europę.