Na ewentualne potwierdzenie tych przenosin przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej do początków stycznia przyszłego roku, ale te wydają się być praktycznie pewne. Warto nadmienić, że "CR7" może przy tym liczyć na bardzo długi i bardzo intratny kontrakt, choć jego część mógłby wypełnić... niekoniecznie w roli futbolisty .

Sergio Ramos z Cristiano Ronaldo w Al-Nassr? Nie tak prędko...

Gra dla PSG to gwarant sukcesów na poziomie krajowym oraz pewny udział w najważniejszych rozgrywkach europejskich, czyli Lidze Mistrzów. Ponadto dalsze występy na "Starym Kontynencie" z pewnością dałyby defensorowi większą szansę na powrót do hiszpańskiej kadry narodowej, będącej obecnie pod zarządem nowego selekcjonera, Luisa de la Fuente.

Co istotne, Sergio Ramos po niełatwym wejściu do drużyny w zeszłym sezonie (co było spowodowane m.in. przez walkę z kontuzjami) obecnie jest podstawowym piłkarzem w składzie Christophe'a Galtiera. W Al-Nassr byłby z kolei czołową postacią zespołu i to naprawdę dobrze opłacaną, ale... czy to wystarczy do przekonania zawodnika?