Roshn Saudi League przez dwa lata tylko w kanałach Polsat Sport

Już w piątek 18 sierpnia o godzinie 20:00 widzowie Polsatu Sport Premium 2 zobaczą mecz Al-Nassr Cristiano Ronaldo i Sadio Mane z Al-Taawoun. Z kolei w sobotę 19 sierpnia o godz. 20:00 Polsat Sport Premium PPV 4 pokaże starcie Al-Ittihad Karima Benzemy i N’Golo Kante z Al-Tai. Docelowo kanały sportowe Polsatu będą pokazywały na żywo po 3 mecze z ligowej kolejki. Sezon 2023/2024 jest już 49. w historii Roshn Saudi League. Rozgrywki wystartowały w sierpniu i potrwają do maja, a o tytuł mistrza rywalizuje 18 klubów. Rekordzistą pod względem liczby zdobytych tytułów jest Al-Hilal, który sięgał po trofeum najlepszej drużyny aż 18-krotnie, a 15 razy zostawał wicemistrzem. Po 9 tytułów mają na koncie Al-Ittihad i Al-Nassr.

Roshn Saudi League w drodze do futbolowej elity

Futbol to najpopularniejszy sport w liczącej niespełna 36 milionów mieszkańców Arabii Saudyjskiej. W samej tylko stolicy tego państwa, Rijadzie, funkcjonują aż cztery ekstraklasowe kluby: wspomniane Al-Hilal i Al-Nassr, a także Al-Shabab i Al-Riyadh. Zamiłowanie Saudyjczyków do piłki nożnej widać było w czasie ubiegłorocznego mundialu w sąsiednim Katarze. Dopingowana przez duże grono fanów reprezentacja tego kraju w grupie mierzyła się między innymi z Polakami. "Zielone Sokoły" sprawiły też jedną z największych sensacji tamtego turnieju, pokonując w fazie grupowej późniejszych mistrzów świata, Argentyńczyków.

W przeszłości w Arabii Saudyjskiej występowali też między innymi Łukasz Gikiewicz i Adrian Mierzejewski. Do niedawna magnesem na piłkarzy z Europy czy Ameryki Południowej były wysokie zarobki, na jakie mogli oni liczyć w Arabii Saudyjskiej. Ostatnie transfery globalnych gwiazd pozwolą Roshn Saudi League na gwałtowny skok jakościowy, który w przyszłości zaowocuje dużo wyższym poziomem ligi i przyciągnie kolejnych uznanych piłkarzy oraz nowych fanów.

Władze ligi mają rozpisany długofalowy plan rozwoju. Na równi z transferami światowych gwiazd, przewiduje on też modernizację infrastruktury i szkolenie młodzieży, która zasili zarówno kluby, jak i reprezentację. To wszystko ma wprowadzić Roshn Saudi League do grona pięciu najlepszych piłkarskich lig świata.