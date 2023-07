Ronaldo wbił szpilę w ligę Messiego. "Drzwi są zamknięte"

Cristiano Ronaldo był pierwszą europejską gwiazdą tego formatu, która dołączyła do ligi saudyjskiej. Portugalczyk zimą udzielił głośnego wywiadu Piercowi Morganowi , w którym oznajmił, że nie szanuje trenera Manchesteru United , paląc tym samym wszelkie mosty prowadzące na Old Trafford .

Początkowo media informowały, że " CR7 " za wszelką cenę pragnie pozostać w Europie. Portugalczyk chciał dalej śrubować swoje indywidualne statystyki w Lidze Mistrzów , jednak w tamtym czasie nie doszedł do porozumienia z żadnym klubem ze Starego Kontynentu. Wybór padł więc na Al-Nassr .

Zespół Ronaldo przegrał z Celtą Vigo 0:5. Portugalczyk uważa, że europejski futbol stracił na jakości

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu klub ze stolicy Arabii Saudyjskiej rozegrał pierwszy mecz w ramach przygotowań do nadchodzących rozgrywek. Cristiano Ronaldo i spółka zmierzyli się z Celtą Vigo i przegrali 0:5 . Jako że spotkanie miało miejsce w Portugalii, kapitan Al-Nassr udzielił kilku interesujących wypowiedzi dla rodzimych mediów.

- Nie wrócę do europejskiego futbolu, drzwi są całkowicie zamknięte. Mam 38 lat, europejski futbol również stracił wiele na jakości ... jedyną liczącą się ligą jest Premier League , która wyprzedza wszystkie inne - skomentował Ronaldo .

Cristiano uważa, że przechodząc do Arabii Saudyjskiej , stworzył trend i sprawił, że kolejni dobrzy piłkarze z Europy zaczęli zasilać tamtejsze kluby. Twierdzi, że to w dużej mierze dzięki niemu liga zyskała na popularności i stała się atrakcyjnym kierunkiem dla innych zawodników. Słowem nie wspomniał o pensjach, które są wielokrotnie wyższe niż na Starym Kontynencie.

Portugalczyk uważa, że podobny przypadek miał miejsce, gdy przechodził do Juventusu. - Serie A była martwa, a po tym, jak podpisałem kontrakt... odrodziła się. Gdziekolwiek idzie Cristiano, generuje większe zainteresowanie - powiedział piłkarz.

Ronaldo wbija szpilę w nową ligę Leo Messiego. Nie ma żadnych wątpliwości

Mistrz Europy z 2016 roku uważa, że liga saudyjska już teraz jest lepsza od MLS, do której właśnie dołączył Lionel Messi. Na tym jednak śmiałe tezy piłkarza się nie kończą. Twierdzi on, że w ciągu roku jego rozgrywki wyprzedzą te, które nie łapią się do czołowej piątki lig europejskich.