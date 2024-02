Ronaldo podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Saudyjczycy ogłaszają

Cristiano Ronaldo nie jest postacią anonimową w świecie sportu. Portugalczyk, który od dawna zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata, przez wiele lat brylował w ligach europejskich, godnie reprezentując barwy takich klubów jak Manchesteru United, Juventusu i Realu Madryt. Powrót 39-latka do "Czerwonych Diabłów" w 2021 roku nie wyglądał jednak tak, jak piłkarz mógłby się tego spodziewać. Nikogo nie może to jednak dziwić. Wymagania względem gwiazdora były ogromne, ten natomiast na boisku radził sobie - delikatnie mówiąc - przeciętnie. Przez to właśnie relacje pomiędzy napastnikiem a przedstawicielami klubu stawały się coraz bardziej napięte.