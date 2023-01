Jeden z najbardziej nietypowych transferów w historii piłki nożnej stał się oficjalnie faktem - Cristiano Ronaldo 3 stycznia został zaprezentowany jako piłkarz saudyjskiego Al-Nassr , dla którego występować będzie do 2025 roku, inkasując za sezon zawrotne 200 mln euro.

Assosiated Press / © 2022 Associated Press

Klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr z kolejną wygraną. Kibice witają Portugalczyka. WIDEO / Assosiated Press / © 2022 Associated Press

Cristiano Ronaldo skomentował transfer do Al-Nassr. "Nie obchodzi mnie, co mówią inni"

To dla mnie wyzwanie, ale jestem szczęśliwy, tak samo, jak moja rodzina. Bliscy zawsze mnie wspierają, zwłaszcza moje dzieci. Wczorajsze przywitanie tutaj było niesamowite, Saudyjczycy są cudowni wobec nas" - powiedział również gracz.

Jak stwierdził, chce na miejscu pomagać swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. "Chcę pomóc też kobietom, bo jak wiecie Al-Nassr ma również sekcję żeńską" - stwierdził. To bardzo ciekawy wątek zważywszy na fakt, że w bliskowschodnim królestwie prawa kobiet są mocno ograniczane w wielu dziedzinach życia.

"Wielu ludzi rozprawia i wydaje opinie nie wiedząc wiele o futbolu. Międzynarodowa piłka nożna jest teraz inna, niż kiedyś. Nie obchodzi mnie, co mówią inni" - stwierdził piłkarz w kontekście poziomu sportowego saudyjskiej ligi, którą określił jako "konkurencyjną".

Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. Trener Garcia: W życiu nie widziałem tu na sali tylu osób

"Jestem zaskoczony obecnością tylu ludzi na sali dzisiaj. Normalnie jest tu trzech lub czterech dziennikarzy, nie wiem, co tu się stało" - powiedział ze śmiechem. Jak podkreślił, jego nowy podopieczny "to legenda".

"Dla ligi i samej Arabii Saudyjskiej to coś fantastycznego, że Cristiano przybył tu grać" - orzekł Garcia, dodając, że obaj "są tu po to, by wygrywać". Gdy cała trójka - Ronaldo, jego trener i Al-Muammar - opuszczała salę, została pożegnana salwą okrzyków "SIUU", którymi piłkarz zawsze po zdobyciu bramki wyraża swoją radość.