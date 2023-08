Potężna "broń" w rękach Michniewicza. Saudyjczycy zaszaleli, po prostu hit

Czesław Michniewicz ma już za sobą nie tylko debiut na ławce Abha FC (porażka 1-3 z Al-Hilal) ale również i pierwsze zwycięstwo w nowym klubie (1-0 z Al-Raed). Teraz, jak się zdaje, polskiemu szkoleniowcowi może być tylko łatwiej w walce o najwyższe cele w saudyjskiej ekstraklasie - do prowadzonych przez niego "Przywódców Południa" dołączył bowiem właśnie Karl Toko Ekambi, do niedawna związany z nie byle jakim klubem, bo Olympique Lyon. Kameruńczyk to kolejna gwiazda ściągnięta przez Abhę z Europy w czasie tego lata.