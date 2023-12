Grzegorz Krychowiak pod koniec września ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery i teraz może skupić się wyłącznie na występach w klubie. Doświadczony pomocnik przed sezonem dołączył do saudyjskiego Abha Club, w którym przez pewien czas współpracował z Czesławem Michniewiczem . Były selekcjoner "Biało-Czerwonych" zawiódł jednak pokładane w nim nadzieje i ostatecznie na początku października został zwolniony z posady trenera Abha Club .

Odejście Michniewicza, którego zastąpił Youssef Manai , nie poprawiło jednak sytuacji saudyjskiego zespołu. Piłkarze Abha Club zaliczyli już kilka wstydliwych wpadek, w tym dotkliwą porażkę z Al-Ahli Dżudda (0:6). Kibice, którzy liczyli, że była to ostatnia tak bolesna klęska ich zespołu, szybko zostali wyprowadzeni z błędu.

Grzegorz Krychowiak łączony z FC Barcelona