Oficjalnie: Zapadła decyzja ws. Michniewicza. Zarząd Abha FC się nie wahał

Czesław Michniewicz rozstał się z piłkarską reprezentacją Polski wraz z początkiem 2023 roku i przez kilka miesięcy pozostawał bez zatrudnienia, choć łączono go z licznymi ekipami, m.in. ze szkockim Aberdeen. Ostatecznie jednak, w pierwszej połowie czerwca, dołączył do saudyjskiego Abha FC .

Czesław Michniewicz zwolniony z Abha FC. Padło nazwisko następcy

W Internecie niedługo potem pojawił oficjalny komunikat w tej sprawie - tym samym były trener "Biało-Czerwonych" nie wytrwał w nowej roli nawet czterech miesięcy, choć jego umowa w teorii powinna obowiązywać co najmniej do końca czerwca 2024. Zostanie on zastąpiony (co najmniej tymczasowo) przez Rumuna George'a Timisa.