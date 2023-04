Mourinho i Ronaldo znów ramię w ramię? Gigantyczne pieniądze dla trenera

Saudyjczycy coraz mocniej starają się namieszać w świecie futbolu - przede wszystkim chcieliby zorganizować mistrzostwa świata 2030, wespół z Grecją i Egiptem, co jest o tyle niezwykłe, że mówimy tu o trzech państwach z trzech różnych federacji kontynentalnych - AFC, UEFA i CAF.

Dużo więcej uwagi przykuwają jednak tu zakusy dotyczące sprowadzania gwiazd światowej piłki - sztandarowym tego przykładem jest oczywiście Cristiano Ronaldo, który od niedawna reprezentuje barwy Al-Nassr. Co ciekawe rywale "Rycerzy Nadżdy" z Al-Hilal ostatni chcieli przekonać do transferu... Leo Messiego i mieli mu proponować nawet 400 mln euro.

Choć Argentyńczyk miał odmówić, to wkrótce na Półwyspie Arabskim może zjawić się inna gwiazda "ciężkiego kalibru" - tym razem jednak mowa tu nie o piłkarzu, a o szkoleniowcu, a konkretnie o Jose Mourinho. Zdaniem "Corriere dello Sport" Saudyjczycy są skłonni zaproponować Portugalczykowi dwa różne tryby pracy.

Jose Mourinho w Arabii Saudyjskiej? Przed nim wybór między kadrą a klubem

Po pierwsze mógłby on stać się następcą Herve'a Renarda w reprezentacji Arabii, ponieważ Francuz powrócił do ojczyzny, by poprowadzić żeńską kadrę swojego kraju. Gdyby jednak tego typu zatrudnienie nie interesowało "Mou", to może on liczyć na dwie propozycje związane z klubami.

Pierwsza - zdecydowanie mniej prawdopodobna - jest ta dotycząca przejęcia przez 60-latka zespołu Al-Ahli, który jest obecnie liderem drugiej ligi. Druga jest o wiele bardziej interesująca - Mourinho mógłby bowiem... trafić do Al-Nassr, a więc mielibyśmy swoistą powtórkę z rozrywki sprzed lat z Realu Madryt, kiedy to współpracował on z "CR7".

Jose Mourinho mógłby dostać od Saudyjczyków gigantyczną pensję

Portugalczyk jest kuszony bajeczną pensją, wynoszącą 120 mln euro za dwa sezony. Wygląda jednak na to, że priorytetem dla niego jest pozostanie w Europie, natomiast miał on już rozmawiać o całej tej kwestii ze swoim sztabem i niebawem powinien spotkać się z Danem Friedkinem, właścicielem Romy, by wymienić z nim opinie przed podejmowaniem jakichkolwiek kolejnych kroków.

Jose Mourinho i Cristiano Ronaldo spędzili razem na Santiago Bernabeu dokładnie trzy lata (2010-2013). W okresie tym obaj panowie wywalczyli wspólnie mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla.

Cristiano Ronaldo w barwach Al-Nassr / AFP / AFP