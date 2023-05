Media: Ronaldo ma dość Arabii Saudyjskiej. Zapłaci wielomilionowe odszkodowanie?

Zdaniem "Mundo Deportivo" Cristiano Ronaldo coraz gorzej czuje się w Arabii Saudyjskiej. "Ma bzika na punkcie opuszczenia Al-Nassr" - napisano. To bardzo zaskakujące doniesienia. Portugalczyk w Rijadzie gra dopiero od stycznia. Jeśli będzie chciał przerwać kontrakt, to zostanie zobowiązany do zapłaty dużego odszkodowania.