Kosmiczne warunki Neymara w Arabii Saudyjskiej. Kucharze, szofer, a nawet małe zoo

O tym, że drogi Neymara z PSG się rozejdą, mówiło się już od dłuższego czasu, ale do momentu pojawienia się informacji o ofercie Al Hilal w mediach przewijało się także sporo informacji mówiących o możliwym powrocie Brazylijczyka do Barcelony, w której w 2015 roku sięgał po potrójną koronę. Co ciekawe, jedną z głównych przyczyn niepowodzenia tej operacji miała być szorstka relacja piłkarza z Xavim, a taki stan rzeczy ma trwać już od czasu, gdy wspólnie występowali na boisku. "To był problem. Problemem były relacje z Xavim. "Neymar powiedział: "Jeśli Xavi jest trenerem, to nie wracam". Dlatego właśnie historia między Barceloną a Neymarem była niemożliwa do zrealizowania tego lata" - przekazał Fabrizio Romano.