"Efekt Ronaldo" trwa. Gracz United dołączy do Portugalczyka, hit już gotowy

Cristiano Ronaldo udzielił ostatnio głośnego wywiadu w którym stwierdził, że w pewien sposób utorował on drogę graczom z Europy do ligi saudyjskiej, która jego zdaniem będzie tylko rosła w siłę. Ze stwierdzeniami tymi można się zgadzać lub nie, natomiast fakty są takie, że do "CR7" w Al-Nassr niebawem ma dołączyć... kolejny futbolista związany do niedawna z Manchesterem United. Mowa tu o Alexie Tellesie, który na Old Trafford nie był w stanie wywalczyć sobie stałego miejsca, a teraz będzie szukać szczęścia na Bliskim Wschodzie...