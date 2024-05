Dramat Grzegorza Krychowiaka, a teraz te wieści. Taki ma być los Polaka

Grzegorz Krychowiak po raz pierwszy trafił do Arabii Saudyjskiej latem 2022 roku, kiedy to przeniósł się z rosyjskiego FK Krasnodar do Al-Shabab w ramach wypożyczenia. Nieco później na mocy transferu definitywnego trafił do Abha FC i... odnalazł się tam raczej całkiem nieźle.