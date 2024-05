Decydujące wieści ws. Cristiano Ronaldo, to byłby koniec. W tle znowu... Leo Messi

Cristiano Ronaldo w styczniu 2023 roku zamienił Manchester United na saudyjski Al-Nassr i rozpoczął prawdziwą falę przenosin graczy z Europy do Arabii Saudyjskiej. Kapitan reprezentacji Portugalii zresztą wedle przewidywań z miejsca stał się największą gwiazdą Pro League .

Wielokrotny zdobywca Złotej Piłki nawet ostatnio zabłysnął bijąc rekord bramek zdobytych w saudyjskiej ekstraklasie w jednym sezonie - było ich dokładnie 35. Pytanie jednak: co dalej w kwestii "Rycerzy Nadżdy" i "CR7"? Obecny kontrakt gwiazdora ważny jest do końca czerwca 2025 roku, natomiast dziennikarze "talkSPORT", Ben Jacobs oraz Anton Stanley, informują, że Al-Nassr powinien niebawem rozpocząć negocjacje dotyczące prolongaty.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Cristiano Ronaldo ustanawia rekord punktowy sezonu Saudi Pro League. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Cristiano Ronaldo znów staje w szranki z Messim. "Ostatni taniec" w 2026 roku?

Sam piłkarz miałby być otwarty na przedłużenie umowy o jeszcze jeden sezon, co miałoby być też dla niego pomocne w możliwym występie na MŚ 2026, które odbędą się w Ameryce Północnej i które będą stanowić dla niego najprawdopodobniej ostateczny kres jego występów na dużych międzynarodowych imprezach. Będzie mieć on wówczas już 41 lat.

Jacobs i Stanley wskazują przy tym jeszcze jeden wątek - Ronaldo miałby szansę jeszcze pościgać się w ten sposób z Leo Messim w liczbie spotkań rozegranych na mundialach. Argentyńczyk to rekordzista z 26 występami, "Cris" ma ich na razie 22.

Ronaldo na dłużej w Al-Nassr? Wilk syty i owca cała

To jednak nie wszystko - ewentualne przedłużenie kontraktu z "Rycerzami Nadżdy" to też dla wywodzącego się z Madery sportowca szansa na zarobienie kolejnej góry pieniędzy - za jedną kampanię otrzymuje on bowiem aż 200 mln euro.