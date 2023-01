Cristiano Ronaldo znowu bez bramki. Rywale bezlitośni dla Portugalczyka

Cristiano Ronaldo choć na mundial w Katarze pojechał jeszcze jako zawodnik Manchesteru United, do kraju wrócił już jako bezrobotny. Angielscy klub postanowił bowiem przedwcześnie zerwać kontrakt z gwiazdorem futbolu, przez co kibice CR7 zaczęli mocno obawiać się o jego karierę klubową. Rozwiązanie problemu nastąpiło jednak szybciej, niż się spodziewano. Portugalczyk wkroczył w nowy rok jako zawodnik saudyjskiego Al-Nassr, a 3 stycznia został on oficjalnie zaprezentowany kibicom "Rycerzey Nadżdy" .