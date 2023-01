Cristiano Ronaldo od momentu, kiedy oficjalnie pożegnał się z Manchesterem United, stał się celem licznych transferowych spekulacji. Łączono go z przenosinami do różnych europejskich gigantów, z przeprowadzką do USA lub nawet do Brazylii. Koniec końców jednak zdecydował się na podpisanie umowy z saudyjskim Al-Nassr. Bardzo lukratywnej umowy, dodajmy.