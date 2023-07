Ronaldo związał się z Al-Nassr na początku tego roku, tworząc pewien precedens, bo w kontekście jego osoby wciąż mówiło się o potencjalnej grze dla któregoś z czołowych klubów Europy, on natomiast zdecydował się na wyprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Wiązała się z tym oczywiście astronomiczna pensja, która jednak miała konkretny cel - skorzystanie ze statusu Portugalczyka, by zmienić nieco postrzeganie ligi saudyjskiej i skusić kolejnych znanych graczy do transferu. To wszystko jest częścią większej piłkarskiej rewolucji Saudyjczyków , którzy chcą coraz mocniej rozpychać się łokciami w futbolowym świecie.