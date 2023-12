Co za pościg za Haalandem. Trzech przeciwników, Lewandowski daleko. Ronaldo nie składa broni [WIDEO]

Cristiano Ronaldo zdobył bramkę dla Al-Nassr w wygranym 4:1 meczu z Al-Riyadh w 16. kolejce ekstraklasy saudyjskiej. To oznacza, że słynny portugalski piłkarz ma już 49 trafień w 2023 roku we wszystkich rozgrywkach. Tylko o jedno ustępuje Norwegowi Erlingowi Haalandowi z Manchesteru City. Na tym samym pułapie co "CR7" są w tym momencie Kylian Mbappe i Harry Kane. Robert Lewandowski jest daleko w tyle. Kto zwycięży w tej statystyce?