Arabowie prą do nowego hitu,, gwiazda na celowniku. W tle City i Ronaldo

Choć w większości państw "Starego Kontynentu" pozostało jeszcze nieco kolejek do rozegrania przed domknięciem wszelkich rywalizacji piłkarskich, to nie ulega wątpliwości, że finisz kampanii 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. W niektórych czołowych ligach, takich jak Bundesliga czy ostatnio Serie A , wszystko jest już wiadome i znamy zespoły, które sięgnęły po mistrzostwa.

Kevin De Bruyne u boku Cristiano Ronaldo? Al-Nassr znów rusza po hit

Mowa tu konkretnie o Kevinie De Bruyne , prawdziwej ostoi "The Citizens" w ostatnich latach, która od dłuższego czasu była na celowniku arabskich szejków. Wiele wskazuje przy tym na to, że cały ten temat odżył właśnie na nowo i można spodziewać się kolejnych rynkowych ruchów ze źródłem na Bliskim Wschodzie.

Przedstawiciele "Rycerzy Nadżdy" mają skontaktować się z KDB w najbliższym czasie i spróbować przekonać go do przeprowadzki do Rijadu. Jednocześnie niewykluczone jest to, że do Al-Nassr w staraniach o ściągnięcie De Bruyne dołączą niebawem i inne drużyny z Saudi Pro League.