Ależ opcja dla gwiazdy Liverpoolu! Mógł wygryźć Milika, a zagra z Ronaldo?

Roberto Firmino ma rozstać się po sezonie 2022/2023 z Liverpool F.C., z którym przez ostatnich osiem lat zdobył wiele najważniejszych krajowych i europejskich trofeów. Gdzie uda się Brazylijczyk? Ostatnio sporo mówiło się o tym, że mógłby on przenieść się do Juventusu, co oznaczałoby prawdopodobnie pewne problemy dla Arkadiusza Milika, ale teraz pojawiły się przed nim zupełnie nowe opcje. Jedną z nich jest... dołączenie do Cristiano Ronaldo na Bliskim Wschodzie!