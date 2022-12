Wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do końca sagi transferowej związanej z Cristiano Ronaldo. Napastnik w drugiej połowie listopada rozstał się bowiem z Manchesterem United, a bezpośrednią przyczyną jego rozbratu z "Czerwonymi Diabłami" był wywiad, jakiego udzielił on dziennikarzowi Piersowi Morganowi - rozmowa ta mocno rozgniewała zarząd angielskiego klubu.

Prawda jest jednak taka, że "CR7" już od dawna różnymi drogami zabiegał o rozwiązanie kontraktu, a jego agent, Jorge Mendes, jeszcze ostatniego lata usilnie szukał dla swojego podopiecznego nowego pracodawcy. Mówiło się wówczas o przenosinach do europejskich gigantów: Arsenalu, Chelsea, Bayernu Monachium, PSG czy o powrocie do Juventusu lub Realu Madryt. Wygląda jednak na to, że 37-latek postawił na futbolową egzotykę.

Szymon Marciniak: Piłkarze osiągnęli spory sukces. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Al-Nassr pewne transferu Cristiano Ronaldo. Długa umowa dla portugalskiego gwiazdora

Jak informuje hiszpańska "Marca", niebawem powinniśmy oczekiwać oficjalnego ogłoszenia transferu Ronaldo do saudyjskiego Al-Nassr. Ta ekipa już kilka miesięcy temu wyraziła mocne zainteresowanie zawodnikiem, ale ten - jak widać - rozważał jeszcze pozostanie na "Starym Kontynencie" lub ewentualnie przejście do którejś z drużyn amerykańskiej MLS.

Teraz wszystko ma być jednak dopięte na ostatni guzik - gracz niebawem zostanie zaprezentowany w Rijadzie, a jego umowa ma być ważna aż do 2030 roku. Jest jednak haczyk - pierwsze 2,5 roku kontraktu Portugalczyk wypełni jako piłkarz, ale potem będzie pracował w roli ambasadora wspólnej kandydatury Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Grecji dotyczącej organizacji MŚ 2030. Co się stanie, jeśli jednak mundial zostanie przyznany komuś innemu? Tego na razie nie sprecyzowano.

Cristiano Ronaldo zarobi w Al-Nassr fortunę... a potem dostanie jeszcze wyższą pensję

Wiadomo za to, że na Ronaldo czekają bajeczne pieniądze - jako zawodnik będzie zarabiać ok. 200 mln euro za sezon, natomiast gdy przejdzie na pozycję ambasadora, kwota ta ma jeszcze wzrosnąć. Nie ma wątpliwości, że takie warunki są niezwykle kuszące - to z pewnością najlepiej płatna "piłkarska emerytura" w historii.