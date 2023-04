Spełnia się sen gwiazd Hollywood! Ich klub wywalczył upragniony awans

Rob McElhenny i Ryan Reynolds zostali właścicielami Wrexham w 2021 roku i bardzo szybko klub ten zyskał wielką sympatię kibiców na całym świecie. Drużyna jest również głównym zbiorowym bohaterem serialu " Welcome to Wrexham ", który przestawia jej proces rozwoju pod rządami aktorów.

Od sezonu 2008/09 Wrexham rozgrywa swoje mecze na piątym poziomie rozgrywkowym w angielskim futbolu. Celem nowych właścicieli było wywalczenie historycznego awansu do League Two po piętnastu latach. Ten cel udało się zrealizować właśnie teraz.

Na jedną kolejkę przed końcem sezonu Wrexham AFC zapewniło sobie pierwsze miejsce w National League i awans do League Two. Dla klubu to historyczny sukces, który jest owocem wielkiego zaangażowania i pasji nowych właścicieli. Rob McElhenny i Ryan Reynolds nie ukrywali, że piłka nożna szybko stała się dla nich obsesją, choć początkowo była dla nich zupełnie obcym i nieznanym światem.