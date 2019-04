Niezwykła sytuacja w meczu angielskiej Championship! Mateusz Klich najpierw zdobył bramkę, a później trener Leeds kazał oddać gola piłkarzom Aston Villa! W meczu, który może zadecydować o awansie, padł remis 1-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurgen Klopp o derbach Manchesteru: Nadal piszemy historię. Wideo © 2019 Associated Press

45. kolejka Anglia - Championship

2019-04-28 13:00 | Stadion: Elland Road | Widzów: 36786 | Arbiter: S. Attwell Leeds United Aston Villa FC 1 1 DO PRZERWY 0-0 M. Klich 72' A. Adomah 77'

Do niespotykanej sytuacji doszło w 72. minucie, jeszcze przy stanie 0-0. Większość piłkarzy Aston Villa spodziewała się przerwania gry, gdyż jeden z jej zawodników leżał na boisku. Mateusz Klich nic jednak sobie z tego nie robił, pognał na bramkę i strzałem po długim słupku trafił do bramki rywala!

Reklama

W ten sposób wywiązało się spore zamieszanie. Goście natarli na Klicha, a jeden z nich posunął się za daleko i sędzia ukarał go czerwoną kartką!

Wówczas do akcji wkroczył trener Leeds, Marcelo Bielsa. Szkoleniowiec nakazał... oddanie bramki przeciwnikom! Po wznowieniu gry dwaj gracze Aston Villa przebiegli z piłką od środka do bramki przeciwnika. Z decyzją swojego trenera nie chciał się pogodzić jeden z obrońców Leeds, ale sam nie zdołał powstrzymać Alberta Adomaha, który trafił do bramki.

Mecz zakończył się remisem 1-1, a smaczku tej sytuacji dodaje, że obie drużyny liczą się w grze o awans do Premier League. Bezpośredni awans wywalczą dwie drużyny, kolejne cztery zagrają w barażu. Leeds zajmuje trzecie miejsce, Aston Villa jest piąta.



STATYSTYKI Leeds United Aston Villa FC 1 1 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 18 11 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 7 3 Faule 14 7 Spalone 0 1

Championship: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy