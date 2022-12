Guardiola przesadził! Miał szczęście, że sędzia tego nie widział

Mistrzowie Anglii przez niemal całą pierwszą połowę nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę gospodarz, aż w końcu tuż przed przerwą do siatki trafił Rodri .

Po przerwie Manchester City miał już spotkanie pod kontrolą, a potwierdził to dwoma bramkami niesamowitego Erlinga Haalanda. Norweg trafił w 51. oraz 64. minucie i było niemal pewne, że to goście zgarną komplet punktów. Co prawda w 73. minucie nadzieje Leeds dało jeszcze trafienie Pascala Struijka, ale na więcej piłkarzy gości nie było już stać.