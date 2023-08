W Anglii stosunek do tego spotkania jest bardzo różny - niektórzy trenerzy traktują je jako kolejny mecz towarzyski, podczas gdy inni upatrują możliwość zdobycia trofeum . W przypadku Arsenalu mowa była natomiast o kwestiach ambicjonalnych . W poprzednim sezonie "Kanonierzy" stracili na finiszu tytuł mistrzowski właśnie na rzecz "Obywateli", poza tym przegrali z nimi również w Pucharze Anglii. Teraz chcieli się zrewanżować, zwłaszcza że byli na fali optymizmu po udanym okresie przygotowawczym, w którym ograli między innymi 5:3 FC Barcelona .

Arsenal - Manchester City: Spokojny początek meczu

Obaj trenerzy desygnowali do gry podstawowe składy . Po stronie City jedyne braki to Ederson i Kevin De Bruyne (wszedł na boisko w drugiej połowie), który nie jest jeszcze w stu procentach gotowy

Mikel Arteta posłał natomiast na boisko wszystkich najlepszych zawodników, przez co Jakub Kiwior musiał zadowolić się miejscem wśród rezerwowych.

Ta akcja rozbudziła nieco piłkarzy obu ekip. Podopieczni Pepa Guardioli odpowiedzieli, kilkukrotnie podchodząc do strefy obronnej londyńczyków. Ci także zdołali postraszyć Ortegę, ale konkretów i bramek się nie doczekaliśmy.

Tarcza Wspólnoty: Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę

Piętnaście minut przerwy nie zmieniło drastycznie obrazu gry. Obie ekipy nadal były ostrożne i skupiały się przede wszystkim na zabezpieczenie dostępu do własnych bramek. Strzałów było jak na lekarstwo , a tego stanu rzeczy nie potrafił zmienić nawet Erling Haaland . Norweg zakończył swój dyskretny występ po 64 minutach, kiedy zmienił go wspominany już De Bruyne.

Coraz bardziej zanosiło się na to, że zwycięzcę będzie musiał wyłonić konkurs rzutów karnych - w meczu o Tarczę Wspólnoty nie są bowiem rozgrywane dogrywki. Tymczasem w 77. minucie impas przełamał wprowadzony niedługo wcześniej Cole Palmer . Wychowanek City popisał się kapitalnym uderzeniem lewą nogą w kierunku dalszego słupka.

"Obywatele" chcieli dowieźć skromne prowadzenie do samego końca, ale niespodziewanie stracili je... w 11. minucie doliczonego czasu. Na niesygnalizowany strzał zdecydował się Leandro Trossard, piłka odbiła się po drodze od Manuela Akanjiego i wpadła do siatki. Było 1:1 - to oznaczało jedenastki.