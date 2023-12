Co za wieści w sprawie Łukasza Fabiańskiego. Aż trudno w to uwierzyć

Łukasz Fabiański sezon Premier League rozpoczął na ławce rezerwowych, ale ostatnio wrócił miedzy słupki West Ham United. Co prawda Polak w ostatnim meczu wpuścił pięć bramek, ale ogólnie spisuje się na tyle dobrze, że według angielskich źródeł wkrótce przedłuży umowę do końca sezonu 2024/2025. To by oznaczało, że w West Ham Fabiański będzie występował co najmniej do czterdziestego roku życia.